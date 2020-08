Sara Donzelli legge Sepulveda ai bambini

PRINCIPINA A MARE – Giovedì 13 agosto, alle ore 18, terzo appuntamento per i bambini a Terrazza Beach di Principina a Mare (Grosseto): Sara Donzelli legge “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, la più popolare fiaba di Luis Sepulveda, a cui farà seguire attività di laboratorio creativo che impegnano i bambini in prima persona: interpretazione di piccole scene chiave della storia ascoltata e disegni – con materiali artistici vari – dei personaggi o delle scene legate alla fiaba interpretata. Tanti modi di esprimersi ed entrare in relazione.

Il San Rocco Festival vuole così onorare la memoria del grande autore cileno, scomparso lo scorso aprile all’età di 71 anni, vittima del Covid-19. Le sue favole raccontano i grandi temi universali: l’amicizia, la lealtà, l’amore e il rispetto per la natura.

“Le fiabe di Sepulveda”, ciclo di quattro incontri che si concluderà giovedì 20 agosto – sempre a Terrazza Beach alle ore 18 – con “Storia del gatto e del topo che diventò suo amico”, è un’attività nata sotto le insegne della Bandiera Verde che i pediatri italiani assegnano a Marina di Grosseto e Principina a Mare come luoghi adatti ai bambini: per le ampie spiagge, le belle pinete e l’accoglienza, di cui è simbolo anche un efficiente pronto soccorso pediatrico.

L’ingresso è gratuito, si consiglia la prenotazione per i posti limitati e l’alto numero di richieste di partecipazione.

Prenotazioni

335 5311591 (WhatsApp o Sms) – info@accademiamutamenti.it