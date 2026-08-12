SCARLINO – Cinque giorni dedicati ai sapori della tradizione maremmana. Dal 15 al 19 agosto torna a Scarlino la sagra “Sapori di macchia”, organizzata dall’associazione Monte d’Alma 86. L’appuntamento è nei locali del Circolo Arci, dove ogni sera sarà possibile ritrovarsi a tavola a partire dalle 19.30. Per la giornata conclusiva del 19 agosto è prevista anche un’apertura speciale a pranzo, dalle 12.30.

Cinque giorni all’insegna della cucina maremmana

Al centro della manifestazione ci saranno i piatti tipici maremmani, protagonisti di una sagra che punta a valorizzare i sapori del territorio e il piacere di stare insieme. L’iniziativa accompagnerà il periodo di Ferragosto offrendo a residenti e visitatori un’occasione per trascorrere una serata in compagnia e riscoprire una cucina fortemente legata alla Maremma.

La sagra prenderà il via sabato 15 agosto e proseguirà fino a mercoledì 19 agosto. Tutte le sere gli appuntamenti cominceranno alle 19.30 nei locali del Circolo Arci di Scarlino. La locandina annuncia una proposta dedicata ai “sapori di macchia” e ai piatti della tradizione maremmana, senza indicare nel dettaglio le singole pietanze che saranno servite.

Il 19 agosto si mangia anche a pranzo

Una formula particolare è prevista per l’ultima giornata della manifestazione. Mercoledì 19 agosto, infatti, oltre al consueto appuntamento serale, la sagra aprirà le porte anche a pranzo a partire dalle 12.30.

Una possibilità in più per chi vuole partecipare all’iniziativa e scegliere un orario diverso dalla sera, concludendo così i cinque giorni della sagra attorno ai sapori della cucina locale.

L’iniziativa dell’associazione Monte d’Alma 86

A presentare e organizzare “Sapori di macchia” è l’associazione Monte d’Alma 86. L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti estivi dedicati alla convivialità e alla gastronomia del territorio, con Scarlino a fare da cornice alla manifestazione nei giorni centrali di agosto.

La scelta di dedicare la sagra ai piatti tipici maremmani richiama direttamente il legame con le tradizioni locali: un patrimonio gastronomico che diventa anche occasione di incontro, aggregazione e condivisione.

Orari e informazioni

La sagra “Sapori di macchia” si svolgerà dunque dal 15 al 19 agosto nei locali del Circolo Arci di Scarlino, con apertura ogni sera dalle 19.30. Mercoledì 19 agosto sarà possibile partecipare anche a pranzo dalle 12.30.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare Luigi al numero 335 7215705, indicato dagli organizzatori sulla locandina della manifestazione.