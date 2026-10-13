MONTEROTONDO MARITTIMO – Domenica 18 ottobre torna la Festa della Castagna a Monterotondo Marittimo. Una giornata dedicata ai sapori dell’autunno, alla musica e alle tradizioni del territorio, con un programma ricco di appuntamenti per tutte le età.

A partire dalle ore 11 sarà possibile gustare le caldarroste e tante specialità locali. Saranno allestiti i banchetti dell’artigianato e organizzati i laboratori per bambini, oltre alla mostra di chitarre Wandrè, tra cui la Rock Oval di Lucio Corsi.

E dalle ore 15 spazio alla musica dal vivo con Ellade Bandini; Lowell Levinger “Banana” (The Youngbloods); Alex Gariazzo Band; Fry Moneti (Modena City Ramblers); Folkabbestia.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Monterotondo Marittimo con il patrocinio del Comune.

“Accogliamo una nuova edizione della Festa della Castagna – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – l’evento autunnale che anima il centro storico con una vera festa di comunità dove le persone si incontrano e si divertono con la musica dal vivo e l’ottimo cibo, in un’atmosfera di allegria e partecipazione. Un ringraziamento alla Pro Loco Monterotondo Marittimo, a tutte le associazioni, commercianti, volontari e collaboratori che ogni anno rendono possibile la festa.”

Info: https://prolocomonterotondomarittimo.it/festadellacastagna-home