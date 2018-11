Sapori d’autunno tra gusto e musica

TATTI – I sapori di autunno da gustare a Tatti. Sabato 10 novembre e domenica 11 novembre il piccolo paesino dell’ entroterra maremmano ospita la 22esima edizione di “Sapori d’autunno”.

L’evento, organizzato dal Comitato Turistico di Tatti, coincide con il suo 50esimo anno di fondazione e gode del patrocinio e del contributo del Comune di Massa Marittima. “In uno dei caratteristici borghi medievali della maremma – spiegano dal Comitato – sarà possibile ammirare le tradizionali cantine che ospiteranno varie esposizioni di artigianato toscano.

Ma saranno altrettanto suggestivi i vecchi frantoi, mentre nel paese si potrà gustare polenta, salsiccia alla brace, cinghiale, funghi, caldarroste, bruschette, frati, donzelle e dolci, come pure l’immancabile olio d’oliva nuovo”.

Le cantine apriranno già da stamani alle 10, alle ore 16 è previsto l’avvio del Truccabimbi, mentre alle ore 21 entrerà in scena la Rock Band di musica italiana dagli anni 80 ai 90 degli “Zero,5″. Per domani (domenica 11) l’apertura mattutina delle cantine anticiperà alle 13 l’animazione per bambini da parte dei giocolieri itineranti di “Fool Circus” e a partire dalle ore 14 la musica in piazza con il complesso di musica pop anni 70/80/90, “La Brutta Copia”. In caso di pioggia sono garantiti spazi al coperto per mangiare.