Sant’Erasmo, cinque giorni di festa a Porto Ercole: in chiusura i fuochi d’artificio

PORTO ERCOLE – Cinque giorni, dal 29 maggio al 2 giugno, densi di manifestazioni per rendere omaggio al Patrono. E’ tutto pronto a Porto Ercole per dare il via alla rassegna “Feste Patronali in onore di Sant’Erasmo”.

Il debutto è affidato ai bambini che mercoledì 29 alle 21 in piazza Roma daranno vita alla XIV edizione del “Girotondo di canzoni” a cura dell’Associazione Il Girotondo. Ancora musica, giovedì 30 maggio con “Le donne che cantano le donne” Spettacolo folkloristico maremmano de “Le donne di Magliano” e venerdì 31 alle 21 sempre in piazza Roma dalla Romagna arriva Casadei con la sua orchestra.

Sabato 1 giugno è il giorno dedicato alla Regata Remiera, alle ore 17.15 partirà da piazza Paolo Costagliola il corteo per la Regata Remiera “Quattro Forti”. Quindi, equipaggi in acqua sul lungomare Marinai d’Italia per la disputa, alle 18.15, del Paliotto “Quattro Forti” ed alle 19.00 la XLVII Regata Remiera “Quattro Forti”. Le premiazioni delle due sfide avranno luogo dalle ore 19.45 in piazza Roma. A seguire l’estrazione della tombola con premi 550 euro per la tombola, 300 euro per la cinquina e 200 euro per la seconda tombola. Chiusura alle 22 con il Concerto di Edoardo Vianello.

Il giorno della ricorrenza, il 2 giugno, inizierà alle 11 con la S. Messa celebrata dal Vescovo, Giovanni Roncari nella chiesa di S. Paolo della Croce. Alle 20.30 la tradizionale processione a mare con la reliquia del Santo Patrono. Il corteo partirà da piazza Santa Barbara accompagnato dal corpo bandistico “Ivo Baffigi”. Subito dopo, alle 23.30, spettacolo pirotecnico.