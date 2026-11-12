SANTA FIORA – La Sicilia, il suo patrimonio di storie, personaggi, suggestioni e memoria, sarà il filo conduttore del nuovo e ultimo appuntamento con “Di Libri, di Storie 2026”, il percorso culturale promosso dal Comune di Santa Fiora e dalla Fondazione Santa Fiora Cultura, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

Domenica 15 novembre, Santa Fiora ospiterà due incontri che, attraverso la letteratura e il racconto, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra identità, radici e memoria, mettendo in dialogo nuove narrazioni e la grande tradizione letteraria siciliana.

Si comincia alle ore 18, presso Ad-Meata Brew House, con la presentazione del libro Stupor Mundi. Un ritorno in Sicilia, pubblicato da Solferino. Gli autori Francesco e Silio Bozzi dialogheranno con Carlo Legaluppi per raccontare un viaggio letterario tra luoghi, ricordi, misteriose eredità e personaggi fuori dal comune. Un romanzo che intreccia realtà e immaginazione e invita a riflettere sul rapporto con le proprie origini e sulla forza delle storie che attraversano il tempo.

Alle ore 21.00, al Teatro Andrea Camilleri, la serata proseguirà con “Andrea Camilleri: una storia, un incontro” dedicato al grande scrittore siciliano, alla sua opera e al legame speciale che lo ha unito a Santa Fiora. A partire dal libro di Luca Crovi dedicato al Maestro, si svilupperà una conversazione con l’autore, Silio e Francesco Bozzi, il sindaco Federico Balocchi e alcune delle persone che hanno avuto modo di conoscere Camilleri e condividere con lui esperienze e momenti significativi.

Un’occasione per ricordare non soltanto lo scrittore e il suo straordinario universo narrativo, ma anche il rapporto umano e culturale che ha legato Andrea Camilleri al territorio di Santa Fiora.

“Con Di Libri, di Storie vogliamo fare della cultura un’occasione di incontro, partecipazione e condivisione, portando a Santa Fiora autori, libri e testimonianze capaci di parlare a pubblici diversi – dichiara l’assessora alla Cultura Serena Balducci –. Questo doppio appuntamento ha un significato particolare perché mette in relazione la Sicilia letteraria con Santa Fiora, attraverso due percorsi complementari: da una parte il piacere della scoperta e del racconto con Francesco e Silio Bozzi, dall’altra il ricordo di Andrea Camilleri e del legame speciale che ha avuto con il nostro paese. Camilleri ha vissuto a Santa Fiora, ha arricchito il nostro territorio di relazioni, esperienze e cultura. Tornare a parlare di lui, attraverso le parole di chi lo ha conosciuto e di chi ne custodisce la memoria, significa valorizzare un patrimonio che appartiene alla nostra comunità. Crediamo che i libri siano strumenti preziosi non solo per il piacere della lettura ma anche per creare occasioni di dialogo. È questo lo spirito con cui portiamo avanti la rassegna, che speriamo di poter riproporre anche negli anni successivi.”

La partecipazione a entrambi gli incontri è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.