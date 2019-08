“Santa Fiora in Musica” presenta il concerto- spettacolo “Sospensioni Sonore”

SANTA FIORA – Per la XX edizione del Festival Internazionale di Santa Fiora in Musica, il 6 agosto alle 21.15, in piazza Garibaldi il meraviglioso spettacolo “Sospensioni Sonore”, prodotto da ResExtensa, realtà di danza e teatro nata in Puglia e sviluppatasi nel mondo per la sua capacità di creare poesie visive e sonore tra nuovo circo, danza contemporanea e tradizioni spettacolari religiose e pagane del mondo mediterraneo.

Uno specialissimo concerto-spettacolo nel quale l’evanescente poetica della musica del duo Far Libe si unisce alla magica danza a terra e in aria della compagnia ResExtensa.

Il duo Far Libe di Giovanna Carone, voce, e Mirko Signorile, piano, crea un emozionante excursus tra musiche originali, brani della tradizione yiddish e brani ormai classici contemporanei, viaggio nel quale creature magnifiche s’incontrano tra cielo e terra, per danzare il sogno di ogni umano, tra amore, gioco e volo.

Da un’idea di Elisa Barucchieri e ResExtensa, un incontro tra musica e danza che diventa momento paritario: più di un concerto e più di uno spettacolo, “Sospensioni Sonore” è un sogno da godere, dove le note hanno preso corpo e i corpi hanno creato musica.