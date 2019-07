Santa Fiora in Musica: il Gabriele Coen Quintet presenta il Leonard Bernstein Tribute

SANTA FIORA – Il Festival Internazionale di Santa Fiora in Musica, nell’ambito del filone riservato alla ricerca internazionale, il 24 luglio alle 21.15, al Teatro Camilleri presenta il Leonard Bernstein Tribute del Gabriele Coen Quintet, in omaggio a uno dei più grandi musicisti del Novecento, il grande compositore, pianista, direttore d’orchestra e didatta americano Leonard Bernstein.

Il progetto, nato nel centenario della sua nascita e presentato in tutt’Europa, prende le mosse dalle canzoni più note di West Side Story (1957), tra cui Maria, Tonight e Somewhere, fino alla produzione meno nota di ispirazione ebraica, Ilana the Dreamer, Yigdal e Chichester Psalms. Grazie anche agli arrangiamenti di Andrea Avena, il rispetto e l’ammirazione per la musica di Leonard Bernstein si coniugano con il linguaggio dell’improvvisazione e del jazz in un incontro inedito che vuole far riscoprire l’attualità di queste immortali composizioni.

“West Side Story è il Fidelio americano, è Shakespeare riletto attraverso Tocqueville, è l’America alla spasmodica ricerca del sublime, è incrocio vertiginoso tra dramma e balletto, tra opera e teatro musicale, tra Broadway e le periferie di New York” (Gianni Morelenbaum Gualberto).

Il Gabriele Coen Quintet è formato da Gabriele Coen, sax e clarinetto, Benny Penazzi, violoncello, Alessandro Gwis, pianoforte, Danilo Gallo, contrabbasso, e Zeno de Rossi, batteria.