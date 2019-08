Santa Fiora: “A tavola con gli Sforza”, cena medievale con spettacolo

SANTA FIORA – Santa Fiora torna indietro nel tempo: domenica 11 agosto, a partire dalle ore 19, in piazza del Suffragio, si terrà una tipica cena medievale con un intero menù dedicato alla tradizione enogastronomica degli Sforza. L’iniziativa dal titolo “A cena con gli Sforza” è promossa dal Comune in collaborazione con la pro loco. La cena sarà accompagnata da uno spettacolo con giullari e mangiafuoco.

Nel menù viene proposta su basi documentarie l’alimentazione tipica della potente famiglia di Santa Fiora. Il banchetto apre con antipasti delle nostre terre e delle nostre acque, seguono due primi: zuppa di ceci e gamberi e tortello alle erbette condito con tartufo. Per secondo cinghiale alla menta in bianco, e gamberoni in salsa. Per contorno verdure in padella. Acqua della fonte e vino locale. Infine i dolci dell’epoca: strudel e crostate.

La cena ha un costo di 25 euro a persona.

Info e prenotazioni: ufficio turistico 0564 977142 oppure 3283846118 info@santafioraturismo.it