GROSSETO. Si parlerà di sanità e di organizzazione dei servizi sul territorio, ma anche di diritto alla salute, all’evento organizzato da Cna Pensionati Grosseto e in programma sabato 7 novembre, nella sala “Maurizio Masini” della sede Cna di via Birmania 96. L’inizio è previsto per le ore 10.

Un incontro dal titolo, appunto, “Diritto alla salute: la sanità in provincia di Grosseto“, al quale prenderanno parte l’assessora regionale Monia Monni, il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est, la direttrice del distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, Tania Barbi, e la direttrice del distretto Colline dell’Albegna, Roberta Caldesi, oltre a Lidio Del Pasqua, presidente di Cna Pensionati Grosseto.

“I temi legati alla salute e ai servizi sanitari – spiega Del Pasqua – rivestono da sempre un ruolo centrale per la nostra associazione. Come associazione dei pensionati, infatti, ci impegniamo per fornire, con l’ausilio di esperti, informazioni corrette sugli stili di vita, sulla gestione delle patologie croniche e sui servizi presenti sul territorio.

L’incontro del 7 novembre, quindi, è fondamentale per comprendere come la riorganizzazione di una serie di servizi territoriali e ospedalieri potrà incidere sulla vita quotidiana di tante persone anziane e dei loro caregiver e per mettere in rilievo, insieme ai nostri ospiti, anche le esigenze che ogni giorno raccogliamo dai nostri associati”.

“Alcune delle notizie apprese di recente a mezzo stampa ci hanno preoccupato per quanto riguarda la tenuta del sistema dei servizi in provincia di Grosseto, non ultime quelle relative alla riorganizzazione della chirurgia – conclude Del Pasqua –. Per molte persone anziane, infatti, gli spostamenti per raggiungere i presidi ospedalieri non sono semplici.

Anche le difficoltà in cui versano attualmente, a causa del caro carburante, le associazioni di volontariato che si occupano del trasporto sociale contribuiscono ad alimentare la preoccupazione”.

L’iniziativa, aperta a tutti, avrà inizio alle 10.