“Sand art” con Fatmir Mura a Aurelia Antica: uno spettacolo di disegni di sabbia

GROSSETO – L’emozione è doppia domenica 25 agosto al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, in galleria va in scena un appuntamento che vale per due.

La prima occasione è riservata a tutti coloro – e sono stati tantissimi – che hanno partecipato al gioco “Trova la coppia” organizzato da Aurelia Antica Shopping Center in occasione di Lego Expo, la grande esposizione di pezzi unici Lego ospitata in galleria dal 26 luglio al 4 agosto: tra le migliaia di cartoline correttamente compilate e imbucate nell’urna saranno selezionate quelle dei partecipanti che hanno azzeccato le coordinate delle uniche due mini-figure Lego identiche tra i duemila personaggi esposti e, tra queste, estratto il maxi-premio messo in palio per il fortunato vincitore, una fantastica vacanza per quattro persone sulle Dolomiti.

Oltre al primo premio, non mancheranno gadget e regali per altri fortunati: saranno estratti anche venti biglietti del cinema Aurelia Antica Multisala per assistere alla proiezione del “Re Leone”. Il tutto in un pomeriggio spettacolare a Aurelia Antica, al quale tutti potranno partecipare liberamente. E tra giochi e gag, in galleria ci sarà anche l’artista Fatmir Mura con “Sand art”, uno spettacolo di disegni di sabbia realizzati interamente a mano, sotto gli occhi del pubblico. Un’esibizione emozionante e affascinante: Fatmir Mura è conosciuto in tutto il mondo come “sand artist, l’artista della sabbia” e con le sue mani, accompagnato da musiche suggestive, crea in pochi istanti mondi fantastici. Scenari che appariranno magicamente anche a Aurelia Antica Shopping Center, domenica 25 agosto.