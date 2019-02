San Valentino romantico: appuntamento a Rocca di Montemassi

RIBOLLA – Rocca di Montemassi ha organizzato, per San Valentino, una serata romantica in azienda all’insegna dei sapori e delle emozioni. L’evento si chiama “Be my Valentine – love, wine, dinner & Bossanova”. Gli ospiti (cena che è possibile prenotare fino a domani alle 13) sono attesi alle 19,30 per una visita guidata della cantina; a seguire aperitivo negli spazi del museo della civiltà rurale, infine cena a lume di candela con la musica bossanova di Stefano Raddi.

Il menù comprende una sfilza di antipasti: mix di verdure e bastoncini di polenta fritti, mini sformati di verdure, selezione di formaggi del caseificio Paterno di Monterotondo Marittimo con marmellata di fichi. Vini: Calasole 2018 e Syrosa 2017. Come primo pasta con crema di zucca e granelle di semi di zucca tostati, accompagnata a Le Focaie 2017.

Come secondo il roast beef di Maremmana con tris di verdure, con Sassabruna 2016 e Rocca di Montemassi 2015. Dessert crostata di ricotta e confettura di uva con vin santo del Chianti Classico 2006 Castello di Albola.

Per info: www.facebook.com/events/232652327641203/