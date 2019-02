San Valentino all’Aurelia Antica: una settimana di eventi per festeggiare gli innamorati

GROSSETO – “Il bacio più bello” e “La panchina dell’amore” nel San Valentino di Aurelia Antica: da venerdì 8 a giovedì 14 le iniziative per la festa degli innamorati al centro commerciale

La festa degli innamorati comincia in anticipo al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto. Da venerdì 8 febbraio, infatti, parte un’iniziativa tutta dedicata a chi si ama, che si concluderà giovedì 14 febbraio: è “Il bacio più bello di San Valentino”. Per una settimana, da venerdì 8 a giovedì 14, in galleria sarà presente un fotografo pronto a immortalare su una Polaroid l’immagine più bella dell’amore: un bacio tra fidanzati, tra sposi o innamorati, tra nonni e nipotini, tra chi – semplicemente – si ama. Tutte le Polaroid, appena scattate, saranno subito esposte su una parete della galleria del centro commerciale interamente dedicata a San Valentino e nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio saranno estratti magnifici premi per i protagonisti delle foto sorteggiate.

Ma per celebrare gli innamorati ci sarà anche altro all’Aurelia Antica: è “La panchina dell’amore”, un allestimento a tema nella piazzetta centrale della galleria, sempre da venerdì 8 a giovedì 14 febbraio. Una panchina, un lampione e un muretto per mettere in scena un’ambientazione romantica e retrò: tra tele di quadri famosi, fotografie, locandine di celebri film e copertine di libri, tanti piccoli spunti per raccontare l’amore insieme a messaggi e fotografie, rose e decorazioni. E non solo: per chi vorrà scrivere e scambiare messaggi da dedicare all’amata o all’amato, Aurelia Antica metterà a disposizione di tutti una piccola scrivania per creare parole d’amore: anche in questo caso tutti i messaggi saranno appesi alla parete allestita per l’occasione. Fino al gran giorno di giovedì 14 febbraio, San Valentino. All’Aurelia Antica la festa degli innamorati si celebra tra baci, foto e parole d’amore.