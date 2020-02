San Valentino, ad Artemare Club l’esposizione delle isole dell’amore

PORTO SANTO STEFANO – In occasione della festa degli innamorati, venerdì 14 febbraio a Porto Santo Stefano Artemare Club espone le isole dell’amore, luoghi sparsi nei mari del nostro pianeta dall’Oceano Pacifico al quello Indiano, dall’Atlantico al Mar Mediterraneo, accomunati dalla forma a “cuore”.

Artemare Club ha realizzato una fine stampa che riporta le destinazioni, più precisamente le isole, più romantiche del mondo. Per l’evento sono state scelte Tavarua Island nelle Fiji in pieno Oceano Pacifico, un vero paradiso anche per gli appassionati di sport acquatici, Heart Reef in Australia piccolissimo atollo sull’Hardy Reef alle Whitsundays – Queensland, solo sorvolandolo con un mezzo aereo idrovolante se ne apprezza la sua vera bellezza e la sua forma a cuore, Lady Musgrave Island isola della grande Barriera Corallina, al largo della costa centrale del Queensland, in Australia, appartiene alla Local government area della Regione di Gladstone e fa parte del Capricornia Cays National Park. È presente anche Harbour Island nel Maine con due spiagge, una all’estremità sud proprio di fronte al Sebasco Harbour Resort e l’altra una piccola insenatura sabbiosa all’estremità nord, gran parte è di proprietà di Sebasco Harbour Resort, Heart Shaped Island alle Maldive famosa per essere una destinazione indiscussa per la luna di miele, la leggenda dice che Madre Natura decise di santificarla dandole la forma di un cuore, Isla Corazon in Argentina all’interno del Lago Mascardi, piccola terra sorprendente a forma di vero cuore, interessante anche per una storia d’amore consumatasi li nel miglior stile di Romeo e Giulietta, Blueberry Island a nord di Montreal in Canada, vanta un’accogliente spiaggia di sabbia, un giardino e una pittoresca foresta ed è perfetta per passeggiate e per passare dei giorni in paradiso, l’isola di Galešnjak in Croazia, in pieno mar Adriatico tra l’isola di Pasman e il centro abitato di Torrette, per la sua forma perfetta a cuore è per eccellenza lo scrigno dell’amore, Makepeace Island sul fiume Noosa – Queensland in Australia, resort di proprietà della Virgin Australia, soltanto 22 persone per volta possono godere di questa piccola goccia a forma di cuore.

Ai visitatori di Artemare Club verrà fornita gratuitamente la mappa della Via dei Fari di Porto Santo Stefano, chiamata dai residenti “via degli innamorati” che offre una vista mozzafiato e tramonti romantici.