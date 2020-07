San Rocco Festival è Trio Goinba in concerto: appuntamento a Principina

PRINCIPINA A MARE – Dopo il grande successo della serata inaugurale il San Rocco Festival si sposta dal Forte San Rocco di Marina alla chiesa Santa Teresa di Lisieux a Principina a Mare con il primo appuntamento musicale della rassegna.

Protagonisti i tre eclettici e talentuosi musicisti grossetani del Trio Goinba: Alessandro Golini al violino, Paolo Batistini alla chitarra e Stefano Indino all’accordeon.

Il loro repertorio varia dalle colonne sonore del cinema allo swing, dal Latin al jazz manouche, fino ai passionali tangos di Astor Piazzolla e Richard Galliano. Tutto in una veste sempre raffinata e mai scontata, che lascia spazio a virtuosismi e spiritose Gag.

Il concerto fa parte della rassegna Cromatica – Tutti i colori della musica, che negli ultimi anni si è imposta come punto di riferimento musicale delle estati di Marina di Grosseto, e che la Pro Loco ha deciso di ospitare nel San Rocco Festival con due appuntamenti, per garantirne la continuità in questo difficile momento.

Il sagrato della chiesa ospiterà i musicisti, e gli spettatori troveranno la loro sedia numerata nell’accogliente parco sotto ai pini; ci sono solo 60 posti disponibili.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria.

Attenzione alle norme anti Covid-19.

E’ obbligatorio:

prenotare fornendo “nome e cognome – luogo e data di nascita – numero di telefono”;

indossare la mascherina fuori dell’area spettacolo; la si potrà togliere solo dopo essersi seduti nel posto assegnato.

L’area spettacolo sarà aperta alle ore 21; è preferibile arrivare 15 minuti prima per evitare assembramenti.

Prenotazioni – 335 5311591 (WhatsApp o Sms) – info@accademiamutamenti.it.

Informazioni

www.prolocomarina.it

FB: Marina di Grosseto e Principina a Mare PRO LOCO

Instagram: prolocomarinaprincipina