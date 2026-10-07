CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Giovedì 8 ottobre si celebra la Giornata della Vista e, a Castiglione della Pescaia, alle 16:30 presso l’ex Palazzo Comunale si svolgerà “Oltre la vista – imparare a vedere”, un incontro promosso da Azienda Usl Toscana Sud Est, Lions Club Castiglione della Pescaia e Leo Club Iannitelli Castiglione della Pescaia. Un momento di informazione e confronto dedicato alla salute degli occhi, alla prevenzione e all’importanza della vista nella vita quotidiana. Al termine del convegno saranno effettuati screening gratuiti della vista presso la Stanza della Guardia Turistica, in piazza Orsini, sede della USL.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, il Palazzetto dello Sport di Casa Mora sarà protagonista di un importante appuntamento sportivo con la Coppa Italia di Subbuteo Tradizionale. La manifestazione, organizzata da Acot Castiglione della Pescaia in collaborazione con la Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (Fisct), porterà in Maremma oltre 300 protagonisti, tra circa 120 atleti e più di 40 squadre provenienti da tutta Italia.

Due le giornate di gara: sabato dedicato al torneo individuale, con la fase a eliminazione, mentre domenica il torneo a squadre. Le gare inizieranno alle 9:00 e l’ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. Un’occasione non solo per gli appassionati, ma anche per chi desidera avvicinarsi a una disciplina che unisce precisione, tecnica, strategia e tradizione.

Domenica 11 ottobre il MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia propone una giornata speciale dedicata alle famiglie in occasione di F@Mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Il museo resterà aperto dalle 10:00 alle 18:00 con ingresso gratuito e proporrà attività pensate per avvicinare bambini e adulti al patrimonio archeologico attraverso il gioco, la creatività e la scoperta.

Dalle 11:00 alle 13:00 è in programma il laboratorio “Un vaso a sorte”, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Partendo dall’osservazione delle antiche decorazioni conservate nel museo, i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di un proprio vaso, utilizzando un dado speciale, cartone, colori e fantasia per creare decorazioni sempre diverse e originali.

Per tutta la giornata sarà inoltre possibile partecipare al “Safari al Museo”, una divertente attività di esplorazione delle sale alla ricerca degli animali “nascosti” tra le vetrine, per osservare i reperti con occhi nuovi e scoprire particolari della cultura del passato. La partecipazione è gratuita, mentre per il laboratorio è consigliata la prenotazione, considerati i posti limitati.

Con il mese di ottobre si concludono, prima della pausa stagionale, le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno. Ogni sabato alle 15:00 e ogni domenica alle 11:00 sarà possibile visitare il Parco d’arte contemporanea del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, attraverso un percorso guidato della durata di circa due ore. Le visite sono adatte a bambini di tutte le età e il Giardino è pet-friendly: sarà quindi possibile partecipare accompagnati dal proprio cane.

Proseguono nel mese di ottobre anche le escursioni gratuite alla Diaccia Botrona, nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fr promosso dalla Provincia di Grosseto. Domenica è in programma, con partenza alle 10:00, la “Passeggiata letteraria”. Un itinerario di oltre due ore per attraversare a passo lento la riserva, conoscerne la storia e immergersi nel paesaggio di una delle aree naturali più suggestive del Mediterraneo.