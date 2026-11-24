GROSSETO. L’Associazione “ombrello” dei gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto Oasi Odv offre una serie di servizi gratuiti alla comunità molto preziosi per alcune fragilità.

Lunedì 30 novembre l’Associazione alle ore 12:00 convoca i media cittadini per una conferenza stampa nei locali di Casa Ama (via Parini 7) per illustrare i programmi. Nella stessa sede nel pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00 si terrà un’assemblea aperta di utenti, famiglie, volontari e associazioni, che discuterà di come la comunità sociale può accogliere il disagio psichico senza discriminazioni. Alla fine sarà offerta un’apericena analcolica.

L’auto-mutuo-aiuto e il sostegno di Casa Ama

La frequenza a un gruppo di auto-mutuo-aiuto per l’ansia, per la depressione e per il supporto familiare è totalmente gratuita e aperta a cittadine e cittadini.

Oasi, che gestisce la struttura di Casa Ama (cioè casa dell’Auto-Mutuo-Aiuto) a Barbanella, dà accoglienza quasi quotidiana a persone portatrici di disagio psichico.

La struttura offre un ambulatorio specialistico per la salute mentale gratuito per persone non abbienti, uno spazio sociale in cui è possibile autogestire un pasto “a prezzo politico”, un gruppo “cinema” per la visione di film scelti collettivamente, un gruppo di lettura condotto da un’insegnante, un gruppo “creativo” per piccoli lavori a cura di “Cittadinanza Attiva”, un corso psico-educazionale per i disturbi d’ansia e per i disturbi depressivi, tenuto da una psicologa, e un corso di scrittura autobiografica tenuto da un’educatrice competente.

Tutto ciò è possibile grazie al lavoro volontario di alcuni operatori e di alcuni utenti e cittadini esperti e alla collaborazione con il servizio di salute mentale. Le attività coinvolgono oltre 50 cittadine e cittadini in stato di bisogno. Questa mole di lavoro è possibile grazie al finanziamento di diversi progetti e al contributo filantropico della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze negli ultimi due anni. Rimane fondamentale il contributo e la collaborazione di tutti.