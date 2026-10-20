GROSSETO. Mantenere il cervello in salute e prendersi cura della propria memoria con un semplice gesto di prevenzione. Si terranno il 28 e il 30 ottobre 2026 a Grosseto le giornate dedicate ai check-up cognitivi gratuiti per la popolazione anziana, un’iniziativa pensata per valutare le funzioni attentive e mnemoniche e promuovere il benessere della mente. Il progetto è promosso dalla cooperativa sociale Nomos insieme ad Anap Confartigianato Persone Grosseto, in collaborazione con Confartigianato Imprese Grosseto e Auser, ed è sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

I check-up cognitivi gratuiti si svolgeranno mercoledì 28 e venerdì 30 ottobre 2026 presso la sede di Confartigianato in Piazza della Palma (Strada Corsini 13) a Grosseto. Per partecipare agli screening è obbligatoria la prenotazione telefonica contattando il numero 055 6510477.

Gli incontri permettono ai professionisti di scattare una vera e propria “fotografia” del funzionamento mentale

«Quando parliamo di invecchiamento, la prevenzione è lo strumento più forte che abbiamo a disposizione», sottolinea Gaia Guidotti, direttrice di Nomos. «Spesso ci preoccupiamo della salute del corpo e tendiamo a trascurare quella della mente, oppure consideriamo i piccoli vuoti di memoria come un semplice fatto inevitabile dell’età. Con questi check-up gratuiti vogliamo offrire alle persone over 65 un’opportunità concreta e serena per fare il punto sulla propria salute cognitiva, intercettando per tempo piccoli segnali di difficoltà. L’obiettivo non è solo prevenire, ma anche aiutare gli anziani a rimanere autonomi, attivi e pienamente inseriti nella vita della comunità.»

Lo screening, rivolto in particolare ai soggetti sani dai 65 anni in su, consente di valutare le capacità di attenzione e memoria attraverso l’uso di test cognitivi standardizzati e validati. Gli incontri permettono ai professionisti di scattare una vera e propria “fotografia” del funzionamento mentale, individuando eventuali campanelli d’allarme di cui spesso non si ha piena consapevolezza, ma che potrebbero incidere sulla qualità della vita quotidiana.

«Per la nostra associazione mettere al centro la tutela dei pensionati significa prima di tutto ascoltarne i bisogni e offrire risposte vicine alla loro quotidianità», dichiara Roberto Malfetti, presidente di Anap Confartigianato Grosseto. «Accogliere questi screening gratuiti direttamente nella nostra sede è un modo concreto per stare vicino agli over 65 e alle loro famiglie, offrendo uno spazio accessibile e informale dove dedicarsi alla cura di sé. È la dimostrazione di come la collaborazione e la sinergia tra le realtà del territorio possano fare la differenza nella vita delle persone e nel benessere dell’intera comunità».