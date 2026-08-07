GAVORRANO – Corteo storico, sbandieratori, musici e una rappresentazione teatrale sotto le stelle. Domenica 9 agosto Gavorrano torna a rivivere il suo passato medievale con il Salto della Contessa, giunto quest’anno alla 33esima edizione. La rievocazione, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Gavorrano, animerà le vie del borgo a partire dalle 18, a ingresso gratuito e con servizio navette.

Cortei e sbandieratori nel borgo

Il pomeriggio si aprirà con la partecipazione dell’associazione Sbandieratori di Arezzo, del Corteo storico di Scarlino, del Corteo storico di Batignano, del Corteo storico delle contrade Tolomei e Pannocchieschi, del Corteo storico comunale di Gavorrano e dei Musici di Gavorrano. In programma anche l’omaggio al Palio dipinto dai bambini della scuola dell’infanzia di Gavorrano e la consegna del gonfalone comunale al Capitano del popolo.

Lo spettacolo e la rappresentazione teatrale

Alle 19 e alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo degli sbandieratori di Arezzo. A seguire, in piazza del Comune, in un ambiente reso magico dalle luci e dall’atmosfera del borgo, si terrà la rappresentazione teatrale del Salto della Contessa “L’ombra della pietra”, che ripercorre la leggenda legata alla storia del paese.

Street food e ingresso gratuito

Per tutta la serata, lungo le vie del borgo medievale di Gavorrano, sarà allestito lo street food con specialità e prodotti tipici. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e, per agevolare l’afflusso, sarà attivo un servizio di navette. L’evento è organizzato con la collaborazione della Pro loco di Gavorrano, della Croce rossa e dell’Avis Gavorrano-Scarlino. Per informazioni è disponibile il numero 371.6251892.

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