Salciaina: i cittadini si armano di sacchi neri e rastrelli per pulire la pineta

FOLLONICA – Domenica 19 maggio alle 10.30 il comitato del quartiere di Salciaina, in vista della nuova stagione estiva, ha organizzato il consueto incontro per pulire tutti insieme la pineta.

Un’occasione per ritrovare lo spirito di quartiere tra tutti i residenti della zona, ma anche con coloro che vorranno trascorrere comunque qualche ora all’aria aperta e, allo stesso tempo, contribuire a rendere migliore la pineta del quartiere, polmone verde della zona e della città.

All’insegna della cura del nostro ecosistema, per una simpatica giornata per grandi e piccini, con musica e giochi per tutti i partecipanti ai quali, a fine mattinata, sarà offerto un buon aperitivo in pineta.