ORBETELLO – Una sagra fatta interamente da under 30. Dall’8 al 14 agosto torna al parco ex idroscalo di Orbetello, allo stadio Vezzosi, la Sagra della salsiccia organizzata dall’Us Orbetello 1908. Gli stand aprono ogni sera a partire dalle 19.30.

Una squadra di ragazzi ai fornelli

A mandare avanti la festa sono i giovani della società sportiva, tutti tra i 20 e i 30 anni e tutti del posto: cucinano, servono ai tavoli, preparano la carne, stanno al bar. «Siamo solo ed esclusivamente noi, nessuna persona adulta» raccontano gli organizzatori, che seguono da sempre la squadra e hanno preso in mano la manifestazione.

L’appuntamento nasce dopo l’esperienza della storica Sagra del pesce, che per anni ha animato lo stesso spazio prima di interrompersi tre anni fa con il cambio di società. I nuovi ragazzi l’hanno rilanciata cambiandone il piatto forte e trasformandola nella Sagra della salsiccia.

Dall’inverno all’estate: la crescita della festa

Dopo due edizioni invernali – la prima di tre giorni, «per assestarsi», poi allungata a cinque lo scorso anno – quest’anno arriva per la prima volta l’appuntamento estivo, «molto più impegnativo», della durata di sette giorni. «Dopo due anni di rodaggio abbiamo deciso di seguire anche quella estiva» spiegano gli organizzatori.

Il menù

Protagonista assoluta la salsiccia, presente in quasi tutti i piatti tranne un paio di eccezioni. In menù crostoni con sugo toscano, salsiccia e stracchino, pappa al pomodoro; tortelli al ragù e penne funghi e salsiccia; grigliata mista con pancetta, salsiccia e bistecca, cinghiale in umido; e ancora patatine fritte e fagioli all’uccelletto.