BAGNO DI GAVORRANO – Torna al Parco Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano la Sagra della Pappardella, giunta alla sua seconda edizione. L’iniziativa, promossa dal Circolo Arci Progress e dalla Casa del Popolo Arnaldo Senesi, animerà le serate dal 21 al 26 luglio con un ricco programma che unisce buona cucina, spettacoli e musica dal vivo. Ogni sera sarà possibile cenare al ristorante con cucina maremmana a partire dalle 19.30, mentre l’ingresso al ballo sarà gratuito, offrendo così un’occasione di svago aperta a tutti.

Sei serate all’insegna del divertimento

La manifestazione prenderà il via martedì 21 luglio con lo spettacolo e il ballo della scuola Rosso Amaranto, inaugurando una settimana dedicata alla convivialità e all’intrattenimento.

Il giorno successivo, mercoledì 22 luglio, spazio ai ritmi latinoamericani con una serata latina animata dalla scuola Que Rico Salsa, che porterà in pista spettacoli e coinvolgimento per gli appassionati del genere.

Da giovedì 23 luglio inizieranno invece le serate con orchestra dal vivo. Ad aprire la serie sarà la Viola Vivarelli Band, seguita venerdì 24 luglio dalla Crazy Band. Sabato 25 luglio sarà la volta dell’orchestra Max Paradise, mentre la chiusura, domenica 26 luglio, sarà affidata a Federico Verreschi e Michela, protagonisti dell’ultima serata di musica e ballo.

Cucina maremmana protagonista

Come suggerisce il nome dell’evento, la pappardella sarà uno dei piatti simbolo della manifestazione, inserita in un’offerta gastronomica dedicata ai sapori della tradizione locale. Il ristorante aprirà ogni sera dalle 19.30, proponendo un menù ispirato alla cucina maremmana, in un contesto pensato per trascorrere una serata in compagnia tra buon cibo e intrattenimento.

Non solo musica

La Sagra della Pappardella offrirà anche altri spazi dedicati al pubblico. Saranno presenti infatti lo stand del dolce e lo stand “ArcinProgress Officina Hermes”. Nel programma trovano posto anche la mostra fotografica “Nuvole di Passaggio” di Paolo Buccianti, allestita nello Spazio Renato Guttuso, e la premiazione del concorso di lettura, curata da Arci Piccola, riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Appuntamento al Parco Casa del Popolo

L’intera manifestazione si svolgerà al Parco Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano (GR), trasformando l’area in un punto di ritrovo per residenti e visitatori. Con sei serate di eventi, spettacoli, ballo e cucina tipica, la seconda edizione della Sagra della Pappardella punta a confermarsi come uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio, valorizzando le tradizioni locali e offrendo occasioni di socialità per tutte le età.