ALBINIA – Dal 28 agosto al 3 settembre ad Albinia torna la Festa fine estate, con la 22ª edizione della Sagra dell’orata. L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco Albinia con il patrocinio del Comune di Orbetello.

Cucina tipica maremmana

Protagonista della sagra è la cucina tipica maremmana, con prodotti di aziende locali. Gli stand aprono ogni sera alle 19.30 nei giardini di via Aldi 22, dove sarà possibile gustare le specialità a base di orata e i piatti della tradizione.

Il “7° Gran galà delle orchestre”

Ogni sera è in programma musica dal vivo con il “7° Gran galà delle orchestre”, con la direzione artistica di Giorgio Stefanizzi. Questo il calendario degli spettacoli: il 28 agosto l’Orchestra spettacolo Suonami Band, il 29 agosto l’Orchestra Giorgio Franceschi, il 30 agosto l’Orchestra Emozioni.it, il 31 agosto l’Orchestra spettacolo Federico Verreschi, il 1° settembre l’Orchestra Felix, il 2 settembre l’Orchestra spettacolo Claudia Vi e il 3 settembre l’Orchestra spettacolo Roberto Polisano.

Ingresso libero

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, a partire dalle 21.45. Per informazioni è possibile consultare il sito www.prolocoalbinia.it o telefonare al numero 353.3512285.