CAPALBIO – A Capalbio settembre significa tradizione. Dal 9 al 13 settembre 2026 torna la 61ª Sagra del Cinghiale, uno degli appuntamenti più longevi e riconoscibili della Maremma toscana, capace di attraversare generazioni mantenendo vivo un patrimonio fatto di sapori, consuetudini e soprattutto di persone.

Più che una semplice manifestazione gastronomica, la Sagra racconta infatti una parte della storia del paese. Il cinghiale, protagonista della cucina maremmana, porta con sé il rapporto antico tra le comunità locali e il territorio: la campagna, la macchia, la caccia, la cucina contadina e quella capacità tutta maremmana di trasformare ingredienti semplici in piatti dal carattere deciso.

A rendere possibile tutto questo, anno dopo anno, è soprattutto il lavoro dello staff e dei volontari. Dietro ogni piatto servito, ogni padella, ogni griglia e ogni tavolo c’è un’organizzazione che comincia molto prima dell’apertura al pubblico e che coinvolge tante persone. C’è chi prepara, chi cucina, chi serve, chi organizza, chi accoglie e chi, spesso lontano dai riflettori, si occupa di far funzionare ogni cosa.

È questo lavoro collettivo uno dei valori più autentici della Sagra: una festa costruita dalla comunità per la comunità, ma capace di accogliere ogni anno visitatori provenienti anche da fuori territorio.

Al centro rimane naturalmente la gastronomia. Le ricette a base di cinghiale rappresentano il cuore della manifestazione e vengono preparate nel rispetto di una tradizione che non ha bisogno di essere reinventata per continuare a essere attuale. Il gusto della cucina maremmana passa attraverso ricette che appartengono alla memoria di tante famiglie e che, proprio grazie alla Sagra, possono continuare a essere conosciute e apprezzate anche dalle nuove generazioni.

Ma una tradizione è davvero viva soltanto quando riesce a rinnovarsi senza perdere le proprie radici. Per questo, anche quest’anno, alla dimensione gastronomica si affianca quella culturale.

A Palazzo Collacchioni, nella Sala Verde, dal 9 al 30 settembre, sarà infatti allestita la mostra della IV edizione del Premio Gastone Franci, il concorso d’arte nato nell’ambito della Sagra e dedicato alla memoria di una figura profondamente legata alla storia di Capalbio.

Il tema scelto per questa edizione è “Scorci di e da Capalbio”: un invito agli artisti a raccontare, attraverso l’arte e con tecniche diverse, il paese e il paesaggio che lo circonda. Non soltanto una rappresentazione del borgo, dunque, ma uno sguardo personale su Capalbio e sulla Maremma, sui suoi luoghi, sulle sue atmosfere e sulla sua identità.

Il Premio Gastone Franci affonda le proprie radici nella storia stessa della manifestazione. Nato originariamente come concorso di pittura estemporanea, nel corso degli anni ha assunto forme e denominazioni diverse, fino a diventare il Premio Gastone Franci, mantenendo però la stessa idea di fondo: mettere in relazione arte, territorio e comunità.

La 61ª Sagra del Cinghiale diventa così ancora una volta un’occasione per ritrovarsi attorno a una tavola, ma anche per riconoscersi in una storia comune. Una storia fatta di sapori e memoria, che continua a rinnovarsi ogni anno.

Perché il valore di una tradizione non sta soltanto nel numero delle edizioni raggiunte, ma nella capacità di continuare a coinvolgere le persone e a raccontare il territorio a cui appartiene.

E a Capalbio, dopo sessantuno edizioni, quella storia continua.