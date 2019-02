Sabato trek fa tappa a Montepescali: dal Cassero alla chiesa al sentiero del cinghiale

MONTE PESCALI – Sabato 16 febbraio ore 14,45 Sabato trek fa tappa a Montepescali, situato in un punto strategico fra la valle dell’Ombrone e le colline metallifere. «Inizieremo la nostra visita dal baluardo, ovvero dal “balcone della Maremma”, così viene definito il paese – affermano da Terramare -. La guida turistica ci porterà a scoprire la storia del paese nato come residenza degli Aldobrandeschi con tanto di mura difensive e torri. La torre del Belvedere sarà la nostra prima tappa per poi proseguire per corso Salviati, la via dei signori medievali, per poi giungere alla piazza dell’orologio con il cassero senese e il palazzo dei priori. La visita alla chiesa di San Niccolò, con ciclo di affreschi di scuola senese, conclude la visita a Montepescali».

«Dopo questa bellissima introduzione storico culturale si parte per il trekking nel sentiero del cinghiale: 6 km immersi nella macchia con panorami mozzafiato sulla piana grossetana. Al termine del percorso ad anello entreremo nuovamente a Montepescali e per chi avrà piacere di trattenersi, un aperitivo tutti assieme (costo non incluso nella quota di partecipazione)».

Difficoltà percorso: medio- Lunghezza: 6 km – Possibilità di portare cani (sempre al guinzaglio). Consigli utili: abbigliamento comodo, preferibile pantaloni lunghi, scarpe da trekking, un litro d’acqua, maglietta di ricambio, kway.Quota di partecipazione: 10 euro, i giovani sotto 12 anni non pagano. Ritrovoalle 14.45 davantio alla ex scuola di Montepescali.

Prenotazione obbligatoria a questo LINK Tel. 3402600957 – 3381784255 www.terramareitalia.it