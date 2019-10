Sabato sarà inaugurato il 16esimo anno accademico dell’Unitre di Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il 16° anno accademico dell’Unitre di Castiglione della Pescaia, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale della cittadina costiera, sarà inaugurato sabato 12 ottobre alle ore 16:30 all’interno della sala del Consiglio comunale in via Cesare Battisti con una conferenza di presentazione tenuta dalla professoressa Gabriella Papponi Morelli, fondatrice del Polo universitario di Grosseto, sul tema “Memorie e Memoria”.

Le lezioni, anche per l’anno scolastico 2019/20020, si terranno dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle 18:30 presso l’auditorium della scuola media in viale Kennedy e alcuni laboratori si svolgeranno anche nella sede dell’Unitre in via Roma.

Soddisfazione da parte della presidente Bianca Cocca Carotenuto per i nuovi corsi e laboratori che arricchiranno la già consistente scelta. Fanno parte delle new entry il corso di escursione tra le scienze della vita e nei laboratori spicca il counseling “Gruppi di incontri.

Confermati i corsi di ecosostenibilità e sicurezza ambientale, inglese, italiano, letterature e immagini, storia dell’arte, siti archeologici della Magna Grecia, storia dell’urbanistica e dell’architettura, storia della Maremma. Fra l’ampia gamma dei laboratori da poter frequentare ci saranno quelli di: canto corale, informatica di base, oggettistica, pittura e di cesteria.

La quota di iscrizione è di 30 euro e possono effettuarla tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dal titolo di studio, presentandosi presso la segreteria dell’Uniitre di via Roma, nella sede dell’ex palazzo comunale, il martedì e il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.