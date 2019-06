Sabato riapre il parco acquatico Splash: entrata gratuita per tutto il giorno

SCARLINO – Per il terzo anno torna, nel mare di Scarlino, di fronte alla spiaggia della Darsena il parco acquatico gonfiabile Splash. Sabato 8 giugno l’entrata al parco sarà gratuita per tutta la giornata: ossia dalle 10 alle 18. Il parco offre tante novità, giochi, scivoli e percorsi.

È già aperta da qualche giorno, invece, la spiaggia La Darsena e il bar ristorante Il Balugano, che offre la possibilità di pranzare in riva al mare con ottimi menù a base di pesce e non solo. Per il ristorante info: 329.9389908