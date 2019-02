CAPALBIO – Sabato 2 marzo il giardino dei Tarocchi, in località Garavicchio, nel comune di Capalbio, sarà aperto gratuitamente dalle 9 alle 13 come ogni primo sabato del mese. Si tratta di una disposizione data dalla stessa artista e fondatrice Niki de Saint Phalle, per consentire a tutti di visitare il suo onirico giardino artistico.