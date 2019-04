Roy Paci e non solo: prosegue Canta Fiora. Gli appuntamenti di domani

SANTA FIORA – Prosegue sul Monte Amiata il festival Canta Fiora. Organizzata da Vivodimusica con il sostegno del Comune di Santa Fiora e la sponsorizzazione di Sorgenia, la manifestazione entra nel vivo con tanti appuntamenti per sabato 27 aprile.

Come sempre il mattino è dedicato alle escursioni con la guida ambientale Michele Arezzini. La partenza è alle ore 10 davanti al Comune per raggiungere il Monte Labro, la montagna mistica per eccellenza e per arrivare alla torre di David Lazzaretti.

Alle 12 tutti in piazza Garibaldi per ascoltare Goinba Trio: Alessandro Golini, Stefano Indino e Paolo Batistini trascinano il pubblico nel loro mondo musicale fatto di colonne sonore, swing latin, tango: tutto in una veste sempre raffinata e mai scontata che lascia spazio a virtuosismi e spiritose gag.

La Chiesa della Madonna delle nevi, alle 17, accoglie Roy Paci & Friends con il pianoforte di Roberto De Nittis e il contrabbasso di Riccardo Di Vinci.

Alle 18.30 l’incontro “In vino veritas – L’arte degli incontri” dove si parlerà di politiche culturali e tradizioni.

La notte delle serenate, novità dell’edizione 2019, nella “città a braccia aperte”, inizierà alle 20 in piazza Garibaldi dove si raduneranno tutti gli ospiti per la notte più lunga dedicata alle canzoni d’amore.

A tenere le fila ci sarà la Banda #MetticiEnergia realizzata grazie alla Filarmonica di Santa Fiora e ai cori P.C. Vestri e di Amatrice a cui si uniranno gli alunni dell’istituto comprensivo Pratesi, Goinba Trio, Roy Pci, Bobo Rondelli, Antonio Pascuzzo, Flaco Biondini & Alessandro D’Alessandro, Ruggero de I timidi, Vince Tempera, Gaia, il coro dei minatori di Santa Fiora e tanti altri: oltre 100 tra musicisti e cantori per una notte di note all’insegna dell’amore.

A mezzanotte nell’osteria “Sottolportone”, Ruggero de I timidi saluterà il pubblico con la sua buonanotte all’insegna dell’ironia.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.