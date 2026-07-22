ALBINIA – Una serata all’insegna del gusto, della convivialità e della valorizzazione delle eccellenze locali. Venerdì 25 luglio torna ad Albinia “Rosso di Sera, Bianco si Spera”, manifestazione giunta alla terza edizione, che animerà Via Maremmana a partire dalle ore 18 con un percorso dedicato a vini e specialità gastronomiche del territorio.

Un percorso tra vino e cucina locale

L’iniziativa propone un’occasione per scoprire e degustare i vini prodotti da alcune realtà vitivinicole della Maremma, accompagnati dai piatti preparati dai ristoranti della via. Un format che mette insieme produttori e ristorazione locale, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza enogastronomica direttamente nel cuore di Albinia.

Il titolo della manifestazione, “Rosso di Sera, Bianco si Spera”, richiama con ironia il mondo del vino e anticipa il filo conduttore dell’evento: valorizzare le produzioni del territorio attraverso un momento di incontro aperto a cittadini e visitatori.

Le aziende protagoniste

Saranno presenti diverse aziende vitivinicole e agricole che rappresentano una parte significativa della produzione locale. Tra queste figurano Ricci, Celestina Fe’, Cantina Santa Lucia, Terre dell’Etruria, La Selva, Le Rogaie, Fattoria Mantellassi e Vignaioli di Scansano.

Le degustazioni permetteranno di conoscere da vicino le diverse etichette proposte dai produttori, abbinate ai piatti realizzati dai ristoranti di Via Maremmana, in un percorso che punta a raccontare il legame tra vino, cucina e territorio.

Appuntamento dal tardo pomeriggio

L’evento prenderà il via alle 18 del 25 luglio lungo Via Maremmana, trasformando la strada in uno spazio dedicato ai sapori e alla socialità. La manifestazione rappresenta un’opportunità per trascorrere una serata estiva tra degustazioni e prodotti del territorio, contribuendo a promuovere le eccellenze enogastronomiche locali.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Albinia ed è sostenuta dal Comune, come riportato nella locandina, confermando la collaborazione tra associazioni e istituzioni per la promozione delle iniziative che animano il paese durante la stagione estiva. La terza edizione punta così a consolidare un appuntamento che unisce produttori, ristoratori e pubblico in un contesto dedicato alla qualità delle produzioni locali e alla valorizzazione dell’identità enogastronomica di Albinia e della Maremma.