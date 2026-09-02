ROSELLE – I Parchi archeologici della Maremma organizzano due appuntamenti speciali, venerdì 4 e venerdì 18 settembre, al Parco archeologico di Roselle, in occasione del Venerdì dell’Archeologia.

L’équipe di ricerca guidata dal professor Alessandro Sebastiani e dal dottor Alessandro Carabia, associate director dell’Università di Buffalo spiegherà infatti sul campo ai visitatori le recenti scoperte scientifiche condotte in questa nuova fase di ripresa dell’attività di scavo.

Il progetto di scavo in concessione all’Università di Buffalo per il 2026 nel Parco archeologico di Roselle, condotto dal professor Sebastiani, si colloca nel quartiere sviluppatosi attorno alla cattedrale medievale e nell’area cimiteriale ad essa connessa. L’area è caratterizzata dai resti monumentali del complesso delle terme adrianee, successivamente trasformate in cattedrale, e dal sepolcreto che si sviluppò intorno all’edificio ecclesiastico.

L’evento prevede perciò una prima visita, alle ore 18.00, agli scavi in corso e una seconda visita serale, all’intera area archeologica, alle ore 21.00, a cura del personale del Ministero della Cultura. La visita è compresa nel costo del biglietto di ingresso al Parco (4 euro intero e 2 euro ridotto).

Per ragioni di sicurezza sullo scavo è previsto un numero massimo di partecipanti alla visita. Consigliata dunque la prenotazione.

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