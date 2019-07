Roselle ArcheoFilm Festival: all’Anfiteatro romano proiezioni, incontri e vino

GROSSETO – Dal 5 al 7 luglio, alle ore 21,15 nell’area archeologica di Roselle, all’Anfiteatro romano si svolgerà la prima edizione del Roselle ArcheoFilm Festival – Premio “O.Fioravanti”. Proiezioni e incontri a tema con gli archeologi. Alla fine del festival, il film più votato dal pubblico riceverà il premio “Oliovo Fioravanti – Roselle 2019”, mentre il premio “Progetto Roselle” sarà dato alla pellicola più apprezzata dalla giuria scientifica.

Questa è composta da: Andrea Zifferero (Università di Siena), Maria Angela Turchetti (Polo Museale della Toscana), Matteo Milletti (Sabap-Si), Mariagrazia Celuzza (Maam Grosseto), Luca Passalacqua (Università di Siena), Elisa Papi, Mirko Marconcini, Giulia Reconditi, Valerj Del Segato (Università di Siena, team di scavo).

Ogni sera, dopo il film, brindisi finale offerto da La Selva. In caso di pioggia le proiezioni si terranno nella sala della Pro Loco di Roselle.

Ecco il programma.

VENERDì 5 LUGLIO – Tutankhamon, i segreti del faraone: un re guerriero

Nazione: Regno Unito – Regia: Stephen Mizelas – Durata: 50’

Tutankhamon è uno degli ultimi faraoni della XVIII dinastia. Il suo favoloso tesoro, scoperto intatto quasi un secolo fa, ne ha fatto il faraone più famoso e più studiato della storia. Il corredo della sua tomba è una fonte inestimabile di informazioni sull’antico Egitto, ma anche su questo giovane re, il cui regno è ancora un mistero per gli archeologi. Chi era veramente? Un fragile re-bambino o un signore della guerra? Morì di malattia o venne ucciso in battaglia? Tre oggetti con cui il faraone riposa aiutano gli archeologi a rivelare il suo vero volto…

Incontro/dibattito con Maria Angela Turchetti direttore Area Archeologica Nazionale di Roselle

Gladiatori, il ritorno

Nazione: Francia – Regia: Emmanuel Besnard, Gilles Rof – Durata: 26’

Oltre quindici secoli dopo la loro scomparsa, i gladiatori sono tornati nell’anfiteatro di Arles in Francia, con combattimenti e corsi di formazione. Promotore di questo ritorno è l’esperto di arti marziali Brice Lopez, che da vent’anni dedica la sua vita a ricostruire meticolosamente le regole e il contesto di queste antiche battaglie. Con il suo team offre ai ricercatori e al pubblico una nuova visione, lontana dalle fantasiose versioni hollywoodiane, di quello che è stato il primo grande spettacolo nella storia dell’umanità.

SABATO 6 LUGLIO – Olimpia, alle origini dei Giochi

Nazione: Francia – Regia: Olivier Lemaitre – Durata: 52’

Sia santuario religioso che sito sportivo, Olimpia fu, per quasi mille anni, sede dei giochi più prestigiosi dell’antica Grecia. Gli archeologi hanno indagato gran parte del sito e hanno rinvenuto grandi quantità di ceramiche dipinte che rappresentano gli atleti. Ma queste scene sono una rappresentazione accurata della realtà? Utilizzando ricostruzioni e immagini tridimensionali, il documentario riporta in vita le meraviglie passate di Olimpia e immerge lo spettatore nel cuore dei celebri Giochi.

Incontro/dibattito con Simona Rafanelli direttore Museo Civico Archeologico “I. Falchi” di Vetulonia

I confini del mare Tirreno e Adriatico diviso tra Etruschi, Fenici e Focesi

Nazione: Italia – Regia: Maurizia Giusti (Syusy Blady) – Durata: 36’

Il Mediterraneo, prima di diventare il Mare Nostrum dei Romani, cinque secoli prima di Cristo era diviso tra diverse popolazioni che se ne contendevano il controllo, strategico per i commerci e per il dominio sul mondo occidentale. Segnò questa spartizione la grande battaglia navale di Aleria o Alalia in Corsica, dove si scontrarono Fenici, Etruschi e Focesi.

DOMENICA 7 LUGLIO – Il misterioso vulcano del Medioevo

Nazione: Francia – Regia: Pascal Guérin – Durata: 52’

Il film mette in primo piano il lavoro minuzioso di ricerca, perseveranza, collaborazione e intuizione, degli scienziati che hanno dedicato tanti anni alla ricerca di questo misterioso vulcano. Questa scoperta sarebbe fondamentale per comprendere come le eruzioni vulcaniche, hanno trasformato il clima del pianeta e gli ecosistemi in cui viveva la società…

Incontro/dibattito con Carlo Citter docente Archeologia medievale all’Università di Siena. Interviene Stefano Casciu direttore del Polo Museale della Toscana.

Informazioni: 0564.102403 (Area Archeologica Nazionale di Roselle) / 380.1062486 (Pro Loco Roselle)

www.firenzearcheofilm.it