“Rosa Luxemburg, una donna chiamata rivoluzione”: letture, filmati e riflessioni al cineforum

GROSSETO – Sabato 8 febbraio alle 17.30 pomeriggio dedicato alla memoria della grande rivoluzionaria a 101 anni dalla suo assassinio: “Rosa Luxemburg, una donna chiamata rivoluzione”.

Letture, filmati e riflessioni al circolo culturale “Il Capannone” di Rifondazione – viale Europa 63/65, organizzate dal “Cineforum Libreria Polare” dal Laboratorio Left di Grosseto

“Malgrado le sue opere siano tra i classici fondamentali del marxismo e la sua vita un esempio di coerenza e coraggio impossibile da mettere in discussione, i libri di Rosa Luxemburg restano misconosciuti e la sua eredità a dir poco problematica – raccontano dal Cineforum -. Ma chi era Rosa Luxemburg? Quali furono i luoghi in cui avvenne la sua formazione giovanile, quali le temperie culturali che agitarono il suo tempo, chi i suoi inseparabili compagni di strada e chi, al contrario, i suoi principali avversari politici? In modo agile e documentato, Sergio Dalmasso ricostruisce con la mente e con il cuore la storia di Rosa Luxemburg, la sua inesauribile battaglia contro il riformismo e la sua inesorabile opposizione al processo di burocratizzazione a cui nessuno struttura può dirsi immune”.

“Allo stesso modo, nelle pagine del libro, scorre l’epopea della Lega di Spartaco e concorrono al racconto personaggi fondamentali, da Karl Liebknect a Leo Jogiches, da Clara Zetkin a Franz Mehring. Insieme a loro, ecco il dissenso da Lenin sulla questione del partito e dell’organizzazione, la lotta contro la guerra e l’opposizione al cedimento della socialdemocrazia tedesca ed europea, gli anni del carcere, la tragica sconfitta del tentativo rivoluzionario e, infine, l’assassinio del gennaio 1919 – concludono dal Forum -: una perdita di portata epocale per tutta la storia futura del movimento operaio”.