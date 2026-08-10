ROCCATEDRIGHI – Venerdi 14 agosto a Roccatederighi è tutto pronto per la 94° edizione del Palio Storico dei ciuchi nel quale si affronteranno le cinque contrade del borgo: Corso, Nobili, Torre, Tramonto e Ventosa. L’organizzazione è a cura della Pro Loco Roccatederighi.

Questo il programma della giornata: alle ore 11,00 benedizione del drappo dipinto da Paola Imposimato; alle ore 12,00 sorteggio e abbinamento dei ciuchi; alle ore 18,00 prove libere dei ciuchi sul percorso; alle ore 21,00 corteo storico per le vie del paese; alle ore 22,00 allo squillo delle chiarine disputa del Palio Storico. Al termine del palio gran festa in onore della contrada vincente con musica, balli, canti e cibo per tutti i presenti. Maggiori info su www.roccatederighi.it