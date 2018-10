Roccastrada tiene accesi i riflettori sul 1968 e i suoi cambiamenti

ROCCASTRADA – “1968 e dintorni: la situazione mondiale”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma a Roccastrada domani, venerdì 19 ottobre, alle ore 17, nella biblioteca comunale “Antonio Gamberi” per una nuova tappa del progetto “1968 – Niente come prima” promosso dalla Rete Biblioteche e Archivi di Maremma per ricordare 50 anni di cambiamenti sociali e culturali. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Luca Martelli. Lunedì 22 ottobre, inoltre, arriverà nella biblioteca roccastradina la mostra fotografica itinerante “Il sessantotto. Immagini di una stagione pisana”, che rimarrà allestita fino a venerdì 2 novembre per raccontare e rivivere attraverso le immagini quello che è successo nel 1968 e come alcune iniziative ed eventi hanno cambiato per sempre il nostro Paese.

Il progetto “1968 – Niente come prima” conta sul finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del bando “La cooperazione: una strategia diffusa per la qualità dei servizi delle reti documentarie toscane per l’anno 2018” e sta coinvolgendo i Comuni e le biblioteche comunali di Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Manciano, Massa Marittima, Orbetello, Roccastrada e Scarlino con un ricco cartellone di incontri, presentazioni di libri, reading e altre occasioni di riflessione e dibattito sul 1968. A questo si unisce la mostra fotografica itinerante, che ha già fatto tappa a Castiglione della Pescaia e Castel del Piano e chiuderà il suo tour a Scarlino, dopo Roccastrada.