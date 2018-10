Roccastrada: solidarietà protagonista a Ribolla e Torniella. Iniziative sabato e domenica

ROCCASTRADA – Doppio appuntamento nel segno della solidarietà a Ribolla, venerdì 26 ottobre, e a Torniella, sabato 27 ottobre con due iniziative promosse da associazioni locali con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

Venerdì 26 ottobre, alle ore 17.30, la Porta del Parco minerario di Ribolla ospiterà l’incontro con suor Jeanne Pascale Guilavogui, in arrivo dalla Repubblica di Guinea, in Africa, che racconterà lo sviluppo del suo villaggio Dighilazu grazie al progetto Libera Riso, sostenuto lo scorso anno anche da una raccolta fondi promossa a Ribolla per acquistare una macchina del riso. L’appuntamento è organizzato da Le Sarte del sottobosco in collaborazione con l’Auser di Ribolla, sezione sarte, il Comitato Soci Coop Ribolla Unicoop Tirreno, la Parrocchia Santissimi Paolo e Barbara di Ribolla e la Porta del Parco Minerario-Biblioteca Ribolla.

Sabato 27 ottobre, inoltre, alle ore 19, l’esibizione della Società Filarmonica Banda di Torniella nella piazza del paese, seguita da aperitivo e cena, darà il via al tour di eventi organizzati dall’associazione Tutto Possibile Onlus per raccogliere fondi da destinare al progetto “Viaggiare è possibile con il Tassibile”, nato dalla volontà di aiutare la mobilità di persone diversamente abili e delle loro famiglie. “Tassibile”, infatti, sarà un servizio gratuito che metterà a disposizione un furgone da nove posti attrezzato per il trasporto di ogni forma di disabilità in tutta la provincia di Grosseto. Gli eventi in programma sul territorio provinciale con la collaborazione di Comuni e Pro Loco proporranno cene, spettacoli teatrali, tornei sportivi, concerti, serate danzanti e altre iniziative per raccogliere fondi da destinare all’acquisto del mezzo. Il progetto ha già anche un secondo obiettivo e punta al mare, con l’acquisto, dopo il furgone, di un’imbarcazione attrezzata che consenta alle persone diversamente abili di pescare, fare escursioni e immersioni in mare insieme a personale adeguatamente formato. L’appuntamento di Torniella conta sulla collaborazione del Circolo Arci Piloni, Circolo Arci Torniella e tutte le associazioni locali. Per prenotazioni e informazioni sul progetto, è possibile contattare il Circolo Arci di Torniella, in Piazza del Popolo, 15 oppure contattare il numero 392-9114256.