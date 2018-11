Roccastrada: doppio appuntamento dedicato al 1968

ROCCASTRADA – Il progetto “1968 – Niente come prima” torna protagonista a Roccastrada con due nuovi appuntamenti. Domani, giovedì 15 novembre la biblioteca comunale “Antonio Gamberi” ospiterà “Parliamo del ‘68” con percorsi di lettura in compagnia degli attori del Teatro Studio di Grosseto, mentre venerdì 16 novembre sarà la volta del libro “Il pettirosso e la tagliola” di Franco Petrucci, in compagnia di Alessandra Petrucci e Nivio Fortini. Entrambe le iniziative inizieranno alle ore 17.

Il progetto “1968 – Niente come prima” conta sul finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del bando “La cooperazione: una strategia diffusa per la qualità dei servizi delle reti documentarie toscane per l’anno 2018” e sta coinvolgendo i Comuni e le biblioteche comunali di Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Manciano, Massa Marittima, Orbetello, Roccastrada e Scarlino con un ricco cartellone di incontri, presentazioni di libri, reading e altre occasioni di riflessione e dibattito sul 1968. Il progetto comprende anche la mostra fotografica itinerante “Il Sessantotto – Immagini di una stagione pisana”, che ha già fatto tappa a Castiglione della Pescaia, Castel del Piano e Roccastrada e che è attualmente in corso Scarlino per l’ultima esposizione.