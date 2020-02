Roberta Lepri presenta il suo “Le lacrime di Hitler” alla Libreria delle ragazze

GROSSETO – Alla Libreria delle ragazze, in via Fanti 111b, sabato 8 febbaio alle 18 Roberta Lepri presenta “Le Lacrime Di Hitler”.

«Quello che voglio da voi – lo prevenne il monsignore – è un’opera unica e, per realizzarla, voi dovrete essere a un tempo artista, mago, scienziato e alchimista, un dipinto piccolo e molto particolare che dovrà possedere alcune proprietà. Esse sono bontà, protezione e influenza positiva sui vari accidenti naturali».

Attraverso la storia di un piccolo quadro dalle oscure origini – La Madonna del solletico – Roberta Lepri disegna i confini di un viaggio avventuroso che inizia nel Medioevo a Castel San Giovanni per giungere al tempo della seconda guerra mondiale nella Germania nazista, incrociando il proprio destino con le vicissitudini quotidiane di alcuni personaggi – alcuni vissuti nella realtà, altri nella fantasia dell’autrice – e con avvenimenti che hanno segnato la storia europea.

Con una narrazione avvincente ed attraverso una trama perfetta i personaggi ci coinvolgono nei loro spostamenti e nei loro desideri, raccontando di vite meravigliose e di vicende storiche ancora in parte non chiarite. È la storia di un grande sogno. È un libro di avventure ed è un libro sulla compassione, che comunque esiste e resiste. .

Roberta Lepri è nata a Città di Castello (Perugia), si è laureata in Lettere moderne all’Università di Siena con una tesi su Michelangelo. Attualmente vive e lavora a Grosseto. Ha un bassotto di nome Prince. Vincitrice di numerosi premi letterari, ha pubblicato i romanzi Sulla terra, a caso (ExCogita, 2003), L’Ordine inverso di Ilaria (Guida, 2005, vincitore della X edizione del Premio Cimitile), L’Amore riflesso (Guida, 2006). Con Avagliano editore ha pubblicato La ballata della Mama Nera (2010), Il volto oscuro della perfezione (2011) e Io ero l’Africa (2013). Per Le Strade Bianche di Stampa Alternativa ha pubblicato il pamphlet Bella Capanna (2016) e il romanzo Ci scusiamo per il disagio (2017). Con Edizioni del Gattaccio è uscito il romanzo Facciamo tardi (2018) e il racconto Io sono Dio nell’antologia Di mari e tempeste(2018).

Su Amazon potete trovare il suo ultimo romanzo Le lacrime di Hitler.

Cristiana Panseri ne parla con l’autrice.