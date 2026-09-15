CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo il successo della prima edizione, dedicata a «La Via Francigena e l’Antica Via del Sale», che ha visto protagonista il Parco di San Rossore e coinvolto numerose realtà di grande valore storico e paesaggistico delle province di Pisa, Lucca e Siena, il progetto «Tuscany Sweet Road» prosegue il suo viaggio e approda nel cuore della Maremma, a Castiglione della Pescaia, venerdì 18 e sabato 19 settembre, con la presentazione dei percorsi cicloturistici di «Maremma Bike Adventure» e il successivo test sul campo.

Un gruppo di ciclisti sarà infatti chiamato a sperimentare gli itinerari utilizzando diverse tipologie di biciclette, dalla bici da strada alla gravel, fino alle e-bike, per raccontare la varietà delle esperienze che il territorio può offrire.

Il programma: presente anche Francesco Moser

Il programma prenderà il via venerdì 18 settembre alle 17:00, nella Sala consiliare del Comune di Castiglione della Pescaia, in piazza Garibaldi, con un convegno dedicato alla presentazione del progetto e alle sue prospettive future.

Saranno presenti Elena Nappi, sindaca di Castiglione della Pescaia, insieme a molti sindaci, assessori e animatori del mondo cicloturistico del territorio, promotori di importanti progetti.

Una partecipazione che garantisce un confronto sicuramente utile e, per certi versi, inedito. Il patrocinio della Regione Toscana e dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto ha garantito la partecipazione dei vertici delle principali istituzioni con la sicura presenza di Francesco Limatola e la probabile presenza anche del Presidente della Regione Eugenio Giani.

Presenza di eccezione anche del grande mito del ciclismo, Francesco Moser, che verrà intervistato da Paolo Mastracca. Sarà presente l’agenzia Toscana Promozione Turistica, rappresentata da Daniela Burrini, che illustrerà la Carta dei valori e l’Atlante regionale del Bike.

Si rinnova anche la collaborazione già collaudata con Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Il racconto e la valorizzazione delle tipicità toscane avverrà grazie a una degustazione di piatti e prodotti a cura di Vetrina Toscana, in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Toscani e la partecipazione dei Consorzi dei Vini Morellino, Montecucco e dell’azienda Ciacci Piccolomini d’Aragona.

La seconda giornata: sveglia all’alba per il test del percorso con tanto di foto di gruppo alla Casa Rossa e pedalata a piacere, in base alle proprie possibilità, con percorsi che vanno dai 60 fino ai 460 chilometri, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della Maremma toscana.

Per un turismo sostenibile e diffuso

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le aree interne – afferma la sindaca Elena Nappi – che si sviluppano lungo le grandi direttrici ciclabili europee e nazionali, Ciclovia Tirrenica, Via Francigena e Ciclovia del Sole, attraverso la realizzazione di reti cicloturistiche capaci di esprimere l’identità dei territori.

Un progetto che guarda a un turismo più sostenibile e diffuso, contribuendo a contrastare gli effetti dell’overtourism e, al tempo stesso, favorendo l’undertourism. L’obiettivo è portare nuovi visitatori anche nei territori meno conosciuti della “Toscana diffusa”, creando nuove destinazioni di eccellenza per il turismo lento».

«Accogliere la tappa del Maremma Bike Adventure è per il nostro Comune un motivo di grande orgoglio e un tassello fondamentale nel percorso che stiamo portando avanti per la valorizzazione del cicloturismo – aggiunge l’assessora al Turismo Susanna Lorenzini -. Castiglione della Pescaia crede con forza nello sviluppo della mobilità lenta.

L’incremento del turismo su due ruote rappresenta una risorsa straordinaria per destagionalizzare i flussi turistico-ricettivi e far conoscere le nostre eccellenze naturali, storiche ed enogastronomiche a un pubblico sempre più ampio e consapevole. Iniziative come questa dimostrano che la rete tra enti, associazioni e operatori è la chiave vincente per rendere la Toscana diffusa una realtà attrattiva 365 giorni all’anno».

Alla realizzazione del progetto hanno lavorato per mesi Bike Rando ASD e Associazione Pro Sasso, attraverso un confronto costante tra gli attori pubblici e privati del territorio.

Il lavoro ha portato alla definizione di due principali itinerari, uno su strada e uno gravel, che interessano tutti i comuni della provincia di Grosseto e si sviluppano per oltre 850 chilometri ciascuno, articolati in 16 tappe e altrettanti approdi definiti «Porti Terra», dotati di servizi informativi e di servizi per i ciclisti. Fondamentale è stato l’apporto di Fiab Grosseto nello sviluppo del principale itinerario, il «Grand Tour della Maremma».