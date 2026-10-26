FOLLONICA – Il dramma della dittatura argentina, la memoria dei desaparecidos e il difficile confronto con un passato che continua a chiedere giustizia arrivano sullo schermo del Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica.

Venerdì 30 ottobre, alle 21.30, la Sala Tirreno ospiterà la proiezione di “Ritorno a Buenos Aires”, il nuovo film di Marco Bechis, regista di Garage Olimpo, con Adriano Giannini.

Il cineasta italiano di origini cilene torna a confrontarsi con una delle pagine più dolorose della storia argentina attraverso un’opera profondamente autobiografica, che affronta gli anni della dittatura, il processo agli ex generali e la tragedia delle persone scomparse.

Al centro della storia c’è Mariano Guerra, che dopo 33 anni trascorsi in Italia torna a Buenos Aires. Il viaggio rappresenta molto più di un ritorno nella propria terra: è l’occasione per affrontare ricordi e ferite rimasti aperti, dalla prigionia alle responsabilità di chi ha torturato e fatto scomparire persone durante il regime.

Il film racconta così il rapporto con la memoria e il coraggio necessario per testimoniare, dando voce a una vicenda personale che si intreccia con la Storia e con una ricerca di giustizia ancora attuale.

“Ritorno a Buenos Aires” ha ricevuto a Venezia il Premio Pasinetti per il miglior film e per il miglior attore protagonista. La proiezione al Piccolo Cineclub Tirreno offrirà al pubblico l’occasione di scoprire un’opera che riporta al centro del dibattito il dramma dei desaparecidos e le conseguenze della dittatura argentina.

Le prenotazioni per la serata sono aperte. È consigliato riservare il proprio posto tramite WhatsApp al numero 339 388 0312.

La proiezione è in programma venerdì 30 ottobre alle 21.30 alla Sala Tirreno di Follonica.