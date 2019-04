Ritornano i concerti gratuiti dell’Agimus, Associazione giovani musicisti

GROSSETO – Concerti aperti alla cittadinanza per diffondere la passione per la musica e per far conoscere giovani talenti. È questo l’obiettivo dei concerti che l’A.Gi.Mus. di Grosseto (Associazione Giovani Musicisti) intende perseguire con gli appuntamenti del venerdì al Polo “Luciano Bianciardi” dove ha sede il Liceo Musicale cittadino.

Dopo gli incontri dei mesi scorsi che hanno riscosso un notevole interesse e una partecipazione costante, venerdì prossimo tocca nuovamente ad un duo: il flautista Andrea Pasquini e il pianista Matteo Canalicchio.

Andrea, ventitreenne aretino, dopo aver concluso brillantemente gli studi di primo livello al “Rinaldo Franci” di Siena, ha preso parte a numerosi progetti esibendosi in produzioni decisamente eterogenee e ha conquistato il gradino più alto del podio in concorsi nazionali. In particolare ha conquistato il 1° premio assoluto del V Concorso regionale musicale Lions club 98/100 aggiudicandosi la targa in ricordo del Maestro Palmiero Giannetti.

Matteo, anconetano di origine ma fiorentino di adozione, mentre prosegue gli studi di perfezionamento a Fiesole sotto la guida di Matteo Fossi, si esibisce in varie sale italiane coniugando anche l’attività di organizzazione musicale.

I due suonano stabilmente insieme e hanno preso parte a numerose manifestazioni ed eventi musicali anche di particolare rilievo, come la Rassegna annuale di Musica da Camera “Pietro Nardini” presso l’Istituto “P. Mascagni” di Livorno. Ma per il duo anche una serie di appuntamenti in Cina, al Teatro Yicheng, nell’auditorium Shiyizhong della Scuola Suoperiore di Nantong e in quello del Campus Zhongxiu dell’Università di Nantong.

L’appuntamento con Andrea Pasquini e Matteo Canalicchio è venerdì 5 aprile alle 18.30, come sempre, nell’aula magna del Polo “Luciano Bianciardi” in Piazza De Maria, per aggiungere un altro tassello alla scoperta dei giovani musicisti italiani ed internazionali grazie al programma predisposto dall’A.Gi.Mus., Associazione Giovani Musicisti, che da oltre 60 anni persegue l’obiettivo di accrescere fra i giovani l’amore per la musica.

Il tema scelto da questi due giovani talenti è “Tra le sponde dell’Atlantico – La sonata per flauto e pianoforte del XIX e XX secolo tra Europa ed America”: offriranno un repertorio che spazia dal compositore tedesco Carl Reinecke, al francese Pierre Sancan, all’americano Lowell Liebermann. Brani composti nell’arco di un secolo, dalla fine dell’Ottocento agli anni ottanta del Novecento.

L’accesso al concerto è gratuito, per qualsiasi informazione si può scrivere a: info@lavocediognistrumento.it o contattare il numero +39 346 3617752.