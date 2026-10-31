ARCIDOSSO – Cinque spettacoli e sei serate tra commedie e teatro musicale. Al Teatro degli Unanimi di Arcidosso torna Autunno a Teatro, la stagione teatrale amatoriale organizzata e promossa dal Comune di Arcidosso con la collaborazione della compagnia teatrale NéArte NéParte. L’edizione 2026, in memoria di Carlo Innocenti, conosciuto da tutti come “Carlone”, accompagnerà il pubblico dal 7 novembre al 19 dicembre, con tutti gli spettacoli in programma alle ore 21.

“Autunno a Teatro è un appuntamento a cui la nostra comunità è affezionata – dichiara Ugo Quattrini, assessore alla cultura del Comune di Arcidosso –. Il teatro amatoriale porta sul palco passione, impegno e capacità di stare insieme, coinvolgendo compagnie e pubblico in un’esperienza culturale condivisa. Ringraziamo la compagnia NéArte NéParte per la collaborazione che permette di rinnovare questa proposta al Teatro degli Unanimi. Quest’anno la rassegna sarà anche un’occasione per ricordare con affetto Carlo Innocenti.”

Ad aprire il cartellone, sabato 7 novembre, sarà la compagnia Le Donnacce di Buonconvento con Donnacce, il lato nascosto delle donne e non solo, scritto e diretto da B. Civitelli.

Sabato 14 novembre sarà la volta della compagnia Ridi Pagliaccio di Grosseto, che porterà in scena Gli scherzi dell’amore e del caso, liberamente tratto da L’Orso di Anton Čechov, con la regia di G. Moscato.

La rassegna proseguirà sabato 21 novembre con il Teatro dell’Aglio di Piombino e Spirito allegro di Noël Coward, per la regia di M. Canovaro.

Sabato 28 novembre la compagnia Il Teatraccio di Grosseto presenterà Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, con la regia di C. Matta.

A concludere la stagione sarà un doppio appuntamento musicale, venerdì 18 e sabato 19 dicembre. La Corale G. Verdi di Arcidosso presenterà Pinocchio, il burattino che sapeva sognare, spettacolo dei D’Altro Canto, diretti da E. Rinnoci, con musiche di Edoardo Bennato e dei Pooh.

Il biglietto intero costa 12 euro, il ridotto per minorenni e studenti delle scuole superiori 8 euro. È disponibile un carnet per cinque spettacoli al costo di 50 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 9081631. Chi prenota dovrà presentarsi alla biglietteria entro le ore 21 per conservare il diritto al posto prescelto.