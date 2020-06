Riprendono le escursioni del Cai seguendo l’Antica strada maremmana

GROSSETO – Dopo mesi di forzata inattività finalmente domenica prossima riprendono le attività escursionistiche di tutte le sezioni Cai d’Italia. «Le escursioni della nostra sezione di Grosseto saranno condotte nel rispetto delle disposizioni anti Covid 19 e vi aspettiamo domenica 14 giugno per partecipare all’escursione Da Torniella a San Galgano e Monticiano seguendo l’Antica strada maremmana organizzata da Massimo Cecchi e Fausto Frassinetti».

Per secoli l’Antica Strada Maremmana è stata un’importante via di transumanza: in inverno il bestiame veniva condotto nelle Maremme ed in estate i “lombardini”,così fino qualche decennio fa venivano chiamati i mandriani per la loro provenienza, portavano gli animali nei pascoli del Pratomagno del Casentino e dell’Appennino.

In cartografia è ancora oggi indicata come Antica strada maremmana. In questa parte della Toscana, insieme alla via Massetana, faceva da completamento all’asse viario della Via Francigena incrementando gli scambi umani e culturali e determinando il primato di Siena nel campo del commercio e dell’arte. Siamo nel XII° Secolo e lungo il tracciato si insediarono o rifiorire borghi, castelli edifici religiosi: le Pievi di Ponte allo Spinola e Rosa, i Castelli di Montarrenti e Frosini ed ancora Pentolina, Spannocchia, gli Eremi di S. Lucia e Montesiepi, l’Abbazia di S. Galgano e poi Monticiano, Luriano ,Torniella, Roccastrada, Paganico, Batignano, Grosseto, e poi verso la costa fino al porto di Talamone.

Il percorso regala una suggestiva atmosfera ispirata da un paesaggio fatto di silenzi e solitudini in grado di restituire una purezza millenaria. Con un po’ di fantasia può accadere di ritrovarsi in un Medioevo immaginario ed incontrare sui nostri stessi passi viandanti , pellegrini, contrabbandieri, truppe di soldati , carbonai, mercanti , Cavalieri diretti all’imbarco per la Terra Santa. In quei tempi ci si spostava a piedi, alle volte con muli e carri, e tutti passavano da queste parti .

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Sezione Cai Grosseto 333.4304110 sottosezione Cai Massa Marittima 331.6501093 .

Comunichiamo che nel rispetto delle Disposizioni anti Covid 19 è stata riaperta la nostra sede nel centro commerciale di Gorarella, 1 piano, in via Papa Giovanni XXIII 13 B orari di apertura: sabato dalle 18 alle 19 o per appuntamento telefonando al 333.4304110 – Email: info@caigrosseto.it