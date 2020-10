Riprende il soft rafting di Terramare: appuntamento a Sasso d’Ombrone

PAGANICO – Riprende il Soft rafting Terramare nel comune di Civitella Paganico. Questa volta la discesa si terrà da Sasso d’Ombrone a Paganico sabato 17 ottobre alle 14.30 con ritrovo presso la porta grossetana a Paganico. Come sempre la prenotazione è obbligatoria sul sito www.terramareitalia.it.

Domenica 18 ottobre alle 11 a Sassofortino sarà ancora Gustatrekking, l’iniziativa Terramare giunta all’ottava edizione che mette insieme scoperta di luoghi attraverso itinerari inediti e assaggio prodotti tipici.

Tutte le informazioni sul Gustatrekking di domenica 18 ottobre a questo link

“Quest’anno sarà un’edizione diversa – afferma Maurizio Zaccherotti, presidente Associazione Terramare e guida ambientale escursionistica – vuoi per le ovvie misure da rispettare relative alla pandemia, vuoi perché abbiamo ricercato degli itinerari di alto valore paesaggistico ambientale e soprattutto inediti. Per esempio la prima tappa nel territorio di Sasso Fortino sarà come fare un salto nel passato percorrendo una parte dell’antica via della transumanza e un tratto stupendo del sentiero lungo il torrente Bardellone. Un sentiero unico nel suo genere dove ritroviamo faggi, carpini, castagni e querce in associazione in un momento dell’anno in cui i colori fanno la differenza”.

Prossime tappe a Pereta e infine a Caldana.