CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il 6 aprile ha riaperto il “Giardino viaggio di ritorno” a Buriano, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia e Musei di Maremma.

Aprile si presenta come un mese pieno di visite guidate: nei sabati dell’ 11,18, 25 alle ore 15 e nelle domeniche del 12,19, 26 alle ore 11. La prenotazione per la partecipazione è obbligatoria e per informazioni e biglietti andare al sito viaggiodiritorno.it/events/month/.

Le visite hanno una durata di due ore e sono adatte a bambini di tutte le età, il percorso a piedi è lungo circa 1,5 kilometri e si snoda all’interno di un parco alberato. Per gruppi di almeno dieci adulti è possibile organizzare le visite guidate con l’artista extra-calendario scrivendo all’email [email protected] e proponendo una data.