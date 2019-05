Ripartono le anteprime del Piccolo Cineclub Tirreno: in programma un thriller pluripremiato

FOLLONICA – Via agli appuntamenti di maggio con il Piccolo Cineclub Tirreno: si parte domani sera, venerdì 3 maggio alle 21.30, con un grande thriller in anteprima provinciale, “il Colpevole”, Premio del Pubblico ai recentissimi Sundance e Torino Film Festival.

Un operatore telefonico di un servizio di emergenza, un caso di criminalità estrema. Una sorprendente opera prima tratta da una storia vera che tiene il pubblico incollato alla poltrona. Vincitore del premio del pubblico al Sundance e a Rotterdam, “il Colpevole” narra la storia di Asger Holm un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d’emergenza insieme a più anziani colleghi. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione, anche perché l’indomani lo aspetta il processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna possibilità. Il suo desiderio di redenzione si incaglia però in un caso che è molto più complesso di quello che sembra e le sue buone intenzioni rischiano di avere effetti controproducenti per sé e per gli altri.

La proiezione sarà in programma come sempre presso la Sala Tirreno in via Bicocchi 53 a Follonica e l’ingresso è riservato ai soci.

Il programma proseguirà poi con 2 imperdibili commedie che proporremo in anteprima provinciale – il 10 maggio “Le invisibili” (”una meraviglia che va dritta al cuore”) e il 17 maggio “Torna a casa, jimi! 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a cipro” (”Una commedia di frontiera dai toni surreali. Un’incredibile avventura, tra beghe burocratiche e diplomatiche, loschi personaggi, contrabbando e spericolate alleanze”)