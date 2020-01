Riparte Music & wine: domanica il primo concerto

GROSSETO – Al via la trentesima edizione del Festival internazionale “Music & Wine” domenica 19 gennaio alle 17,30 presso la sala convegni del Museo di Storia Naturale in strada Corsini (piazza della Palma).

La kermesse musicale, sorta per coniugare l’eccellenza della grande musica con i grandi vini del nostro territorio, è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e dagli Amici del Quartetto, in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura e sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini. Protagonista assoluto della prima serata sarà l’Ensemble Mistralia di Savona che proporrà una carrellata di ritmi spensierati e affascinanti melodie che partendo dalla tradizione celtica e occitana arriverà fino ai ritmi sfrenati di Goran Bregovic e Emir Kusturika, alla tradizione mediorientale e alla musica klezmer per un pomeriggio di puro relax e divertimento.

L’Ensemble Mistralia, uno dei gruppi musicali italiani più accreditati nell’ambito della “world music”, è formato da Michele Menardi Noguera al flauto, Luca Sciri al clarinetto, Roberto Rebufello al sax, Leonardo Ferretti Gallino al pianoforte e da Giovanni Piccardo alle percussioni e al basso tuba. Al termine dello spettacolo, come da tradizione del festival, sarà offerta al pubblico una degustazione dei prodotti tipici della Maremma a cura di “Antichi Gusti di Maremma” di Campagnatico e dei migliori vini rosati a cura di “Rosae Maris” di Elisabetta Ceccariglia.

L’ingresso è a pagamento e comprende la degustazione (Interi € 10, Ridotti € 8, gratis i bambini fino ai 10 anni) fino ad esaurimento dei posti a sedere, che sono limitati. Il botteghino del museo aprirà a partire dalle ore 16,00.

Da quest’anno inoltre si può aderire anche all’interessante proposta del “Pacchetto Museo & Musica” (€ 17 gli interi e € 13 i ridotti) che prevede l’ingresso al museo, la visita guidata, l’ingresso allo spettacolo con prenotazione dei posti a sedere oltre alla degustazione e dovrà essere prenotato alla biglietteria del museo o per telefono (0564 488571) entro e non oltre il giorno precedente al concerto.