GROSSETO – Riparte la stagione del cinema Stella di Grosseto con un giallo: “Maigret, l’amore e la morte” di Pascal Bonitzer in programma da giovedì 8 a domenica 11 ottobre.

Il film, tratto dal romanzo “Maigret e i vecchi signori” di Georges Simenon, vede il celebre commissario Maigret convocato d’urgenza al Ministero degli Affari Esteri dopo l’assassinio di Berthier-Lagès, un illustre ex ambasciatore. Le indagini portano alla luce un segreto rimasto nascosto per oltre cinquant’anni.

Si tratta di una lunga e intensa relazione con la principessa de Vuynes, rimasta vedova proprio pochi giorni prima del delitto. Mentre interroga i membri delle due famiglie, i collaboratori del diplomatico e la sua enigmatica cameriera, Maigret si addentra in un mondo aristocratico fatto di apparenze, silenzi e verità taciute, dove ogni nuova scoperta macchia l’immagine di rispettabilità costruita nel tempo.

Tra passioni segrete, interessi familiari e sorprendenti colpi di scena, il commissario dovrà mettere insieme i pezzi di un intricato mistero fatto di amore, potere e morte per smascherare il colpevole.

Ingresso: 7 euro

Orari: 17 e 21.15