Riparte il trekking a Monte Argentario: appuntamento con un percorso inedito

MONTE ARGENTARIO – Domenica 18 novembre il Gat riprende le sue passeggiate con un trekking inedito. l’associazione propone un percorso tutto santostefanese, che partirà dal piazzale della Fortezza e passando dalla Strada del Sole, Calagrande alta e gli Olivastri, scenderà verso Calamoresca, raggiungendo poi l’omonima torre.

Da lì, coloro che vogliono rientrare a casa per il pranzo, non hanno che tornare in paese, passando dalla Strada Panoramica, chi invece vuol restare può portarsi il pranzo al sacco e consumarlo in compagnia, nei dintorni di Calamoresca.

Il percorso è di 13/14 km circa e si impiegheranno 4 ore tra andata e ritorno.

Ritrovo ore 8,50 a Porto S.Stefano nel piazzale antistante la Fortezza Spagnola; a chi viene da fuori e deve parcheggiare, gli organizzatori consigliano di arrivare 10 minuti prima per trovare il parcheggio.