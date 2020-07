Riparte il Grey Cat Festival: alle Ferriere il concerto di Michael League e Bill Laurance

FOLLONICA – Continua la quarantesima edizione di Grey Cat Festival che, nonostante le fortissime limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus, non farà mancare la sua presenza nell’estate 2020. Il programma ricco ed articolato, dal 26 luglio al 14 agosto, toccherà vari centri di ben tre province (Grosseto, Pisa e Livorno) con una produzione originale, tantissimi giovani emergenti ed il meglio del jazz italiano. Un modo per festeggiare i suoi primi 40 anni di attività forse più contenuto rispetto ad i progetti iniziali ma ugualmente ricco di idee e protagonisti. Mercoledì 29 luglio alle 21:30, al Teatro all’aperto Le Ferriere di Follonica, in programma il secondo appuntamento del 2020 con il concerto del progetto in duo di Michael League e Bill Laurance.

Partner musicali e grandi amici da oltre 15 anni, Michael League (Snarky Puppy, Bokanté, GroundUp Music) e Bill Laurance (Solo artist, Snarky Puppy, Flint Music) sono uniti da un legame fortissimo. Per la prima volta, presenteranno brani dai loro reciproci repertori attraverso un’intima formazione in duo. Con al centro il pianoforte e il contrabbasso ma arricchita di inaspettate incursioni di altri strumenti, questo concerto offre la rara opportunità di vedere due menti musicali profondamente intrecciate esplorare come non hanno mai fatto prima.

Michael League, vincitore di tre Grammy Award, è il musicista creatore e band leader dell’ensemble strumentale Snarky Puppy, del gruppo Bokanté, fondatore della band Forq con il tastierista Henry Hey. È comproprietario di Atlantic Sound Studios e proprietario e fondatore della casa discografica GroudUP Music. Dopo gli studi alla University of North Texas si è trasferito a Dallas dove ha lavorato con alcune delle più influenti figure del gospel, dell’R&B e soul, fra le quali, il leggendario Bernard Wright (Miles Davis, Chaka Khan). Nel 2016 è nata la sua band formata da musicisti provenienti da quattro continenti, Bokanté, con la quale ha girato il mondo.

Bill Laurance è pianista, compositore, performer e vincitore di tre Grammy Award. Nei suoi ventidue anni di carriera professionale, ha suonato sui palchi di tutto il mondo. È un membro fondatore degli acclamati Snarky Puppy. Ha all’attivo quattro album in studio e tre live e il suo lavoro di compositore si estende a diversi generi. Cables, uscito nel 2019, suo ultimo album in studio, è il solo, una fusione in musica tra pianoforte e tecnologia.

Michael League: https://www.facebook.com/michaelleagueplaysmusic/

Bill Laurance: https://billlaurance.com/